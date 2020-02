Nur mehr vier offene Verdachtsfälle in Vorarlberg

Die bisherigen 48 Tests verliefen alle negativ. Das Land stockt die 1450 Hotline auf.

Die Landessanitätsdirektion hat auch am Samstag den aktuellen Stand zum Coronavirus bekanntgegeben: In Vorarlberg sind bisher gesamt 52 Verdachtsfälle aufgetreten, davon wurden 48 negativ getestet, 4 sind noch in Abklärung.

1450 Hotline wird aufgestockt

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und Sicherheitslandesrat Christian Gantner statteten am Samstag der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) in Feldkirch einen Besuch ab und informierten

sich über den aktuellen Stand in Sachen Coronoavirus. Die Mitarbeiter der

Gesundheitsnummer 1450 waren in der letzten Tagen aufgrund zahlreicher Anfragen und Beratungen zum Virus besonders gefordert.

Rund 250 Anfragen pro Tag erreichen derzeit die Telefonmitarbeiter.