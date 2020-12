Nur kurze Winterpause für den FC Dornbirn

Am 4. Jänner startet die Elf von Trainer Markus Mader schon in die Testphase

Nur drei Wochen nach dem letzten Meisterschaftsspiel (1:1 in Steyr) startet der FC Mohren Dornbirn in die Testphase auf die Frühjahrssaison. Am Montag, 4. Jänner 2021 um 18 Uhr bittet Erfolgscoach Markus Mader (52) seine Kaderspieler wieder zum Training. Sechs Wochen dauert die Vorbereitung, ehe am 12. Februar die Saison 2020/2021 mit dem Heimspiel gegen Kapfenberg fortgesetzt wird. In der Testphase sind mehrere Testspiele geplant.