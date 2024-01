Nur Gut-Behrami im Zauchensee-Super-G vor ÖSV-Duo

Lara Gut-Behrami hat am Sonntag im zweiten Weltcup-Super-G in Zauchensee auf dem von ihrem Trainer gesetzten Kurs ihre ganze Klasse ausgespielt und den 40. Sieg insgesamt eingefahren.

Für Puchner war es ebenso der zweite Podestrang in Zauchensee nach Platz drei in der Abfahrt. "Die Zeit sagt was anderes als mein Gefühl. Es war eher ein Kampf von oben weg. Das ist schon überraschend, dass ich im Super-G auch vorne mit dabei bin", meinte die Salzburgerin, die am Freitag schon Siebente war.

Gut-Behrami erklärte im ORF-TV-Interview, sie sei eigentlich keine, die stolz sei, aber an diesem Tag sei dies der Fall. "Ich habe immer probiert zu beschleunigen. Darauf bin ich stolz. In der letzten Zeit hat immer was gefehlt, heute bin ich so gefahren, wie ich wollte." Es war ihr dritter Erfolg in Zauchensee nach jenem im Super-G 2011 und in der Abfahrt 2022.