Nur eine Position bereitet FC Dornbirn noch Kopfweh

Die einzige Neubesetzung - anstelle des verletzten Aaron Kircher - wird im Auswärtsspiel in Lafnitz zur Bauch-Entscheidung

Der Liveticker von Fußball 2. Liga SV Lafnitz vs FC Mohren Dornbirn

Nach der 0:2-Niederlage im ÖFB-Cup, 2. Runde, in St. Anna am Aigen und dem 3:1-Heimerfolg in der 2. Liga gegen GAK beendet Zweitligaaufsteiger FC Mohren Dornbirn die zweite Steirer-Woche mit dem Meisterschafts-Auftritt in Lafnitz. 1340 Kilometer und fünfzehn Stunden im Bus müssen die Messestädter dabei zürücklegen, erneute Reisestrapazen sind angesagt. Dabei wollen die Rothosen die kleine Erfolgsserie in der 2. Liga nach zuletzt zwei Siegen und einem Remis verlängern und wenn möglich sogar den dritten Tabellenplatz erfolgreich verteidigen. Lafnitz mit 1445 Einwohner und eine zur Grenze nach Burgenland gelegene Gemeinde in der Steiermark hat die letzten drei Heimspiele verloren, von einer Heimstärke kann man hier ganz und gar nicht sprechen. Dornbirn hat mit den zwei Zu-Null-Siegen in Amstetten (2:0) und FAC Wien (3:0) gezeigt, dass auch auswärts etwas zu holen ist. Allerdings sind die Rothosen nach dem Ausfall von Kapitän Aaron Kircher und Vizekapitän Christoph Domig zu einer kleinen Umstellung gezwungen. Dornbirn verzichtet im Spiel in Lafnitz auf die gesamte Anzahl von 16 Feldspieler und zwei Tormänner, nur vierzehn Akteure und zwei Goalies machten die Reise mit. Nur die Position für Kapitän Aaron Kircher im linken Mittelfeld wird in der Startaufstellung neu besetzt. Ansonsten wird Markus Mader wohl der letzten erfolgreichen Truppe das Vertrauen schenken.