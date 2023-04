Nur ein Remis für die Akademie Vorarlberg

Kein Sieg, zwei Niederlagen und nur ein 2:2-Remis für die Unter-15-Mannschaft gab es in den Spielen nach der längsten Ausfahrtsfahrt im Burgenland für die Vorarlberger Landesauswahl. Die U-18 bzw. U-16-Truppe verlor jeweils mit 1:3. Die Unter-15-Jährigen waren schon mit einer komfortablen Zweitore-Führung in Front, aber am Ende machte Burgenland den Rückstand wett. Die U-15-Elf mit Coach Helmut Hafner liegt hinter Salzburg weiter sensationell auf dem zweiten Tabellenplatz.