Nur ein Punkt für die heimischen Fußballtalente

In den Heimspielen gegen Admira Wacker gab es ein Unentschieden und zwei Niederlagen

Eine magere Ausbeute von nur einem Punkt gab es für die heimischen Fußballtalente in den drei Heimspielen gegen die Alterskollegen aus der Südstadt. Das zweite Saisontor des Lochauer Spieler Erkin Yalcin war zuwenig um für die Unter-18-Jährigen mit Trainer Heinz Fuchsbichler den vierten Saisonsieg einzufahren. Admira Wacker führte doch der Neo-ÖFB Nationalspieler aus dem Leiblachtal machte mit einem Zaubertor den Rückstand wett und somit bleibt man Vierter in der Tabelle. Die erste Saisonniederlage mussten die Unter-15-Jährigen mit Coach Teddy Pawlowski in Kauf nehmen. Stürmer Christopher Olsa (62./80.) traf für Admira Wacker im Doppelpack und brachte die jünsten Talente des Landes erstmals auf die Verliererstraße. Die U-16-Elf führte durch Toren von Kapitän Filip Milojevic (Elfer) und Luca Maximilian Wieser kurz vor der Pause mit 2:1, aber verlor noch klar mit 2:5.