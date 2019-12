Nur ein Heimsieg bringt VEU ein Play-off Startplatz

Die Montfortstädter wollen gegen die Salzburger Jungbullen gewinnen.

Am Samstag kommt es in der Vorarlberghalle zum Duell mit den Red Bull Hockey Juniors. Mit Hinblick auf die Tabelle wieder ein wichtiges Match um sich in den Top 6 zu halten. Nach dem verlorenen Derby in der österreichischen Meisterschaft ist Wiedergutmachung für die Lefebvre Cracks angesagt.

Der Gegner ist aber ein sehr unangenehmer der den Montfortstädtern so gar nicht liegt. In der letzten Saison verlor man beide Begegnungen im Grunddurchgang gegen die Jungbullen und auch in der laufenden Saison hatte man beim Auswärtssieg Mühe. Erst in der Overtime gelang Dylan Stanley der Siegestreffer und man nahm zwei Punkte mit aus Salzburg. Die eisläuferisch starken Juniors, Zweierteam des EBEL Tabellenführers Salzburg sind vor allem in der Offensive brandgefährlich, immerhin haben die Salzburger nach Ritten die meisten Tore erzielt. 96 Volltreffer und eine Tordifferenz von Plus 27 sprechen eine deutliche Sprache. Im dichtgedrängten Mittelfeld liegen die Mozartstädter derzeit auf dem elften Tabellenplatz, auf Platz 6 fehlen aber nur 5 Punkte. Diesen sechsten Platz hat derzeit die VEU in Besitz und möchte diesen im letzten Spiel vor Weihnachten unbedingt verteidigen.