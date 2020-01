Nur ein Fünftel der Rekordkulisse unterstützt die VEU

Im Heimspiel gegen den Zehnten Zell am See sind für die Feldkircher drei Punkte eingeplant

Nach dem harterkämpften Derbysieg gegen den EHC Lustenau empfängt die VEU am Samstag die Zeller Eisbären. Die Pinzgauer sind ein direkter Konkurrent um einen Platz in den Top 6. Während die VEU derzeit punktgleich mit den auf Rang 6 liegenden Broncos, den siebten Tabellenplatz einnimmt, rangieren die Zeller auf Rang 10, mit nur drei Zählern weniger, aber einem Spiel mehr. Es ist also wieder ein ganz wichtiges Heimspiel das die VEU Cracks zu absolvieren haben. Schließt man an die Leistung aus dem Derby an ist ein voller Erfolg sicher in Reichweite.