Nur ein Auswärtssieg in Laibach hilft dem EHC

Nach zwei Niederlagen gegen die Profis aus Slowenien steht der EHC Lustenau unter dem Siegesdruck

Um die Halbfinal-Serie in der Alps Hockey League prolongieren zu können, muss der EHC Lustenau in Labiach gewinnen. Auf Grund der bisher gezeigten Leistungen der Slowenen im Halbfinale und deren Heimstärke wird dies ein sehr schweres Unterfangen für die Cracks von Trainer Mike Flanagan. Doch die Lustenauer stellen klar: wir fahren nach Laibach um zu gewinnen und somit ein weiteres Heimspiel zu erzwingen. Spielbeginn am Dienstag im Tivoli Hala ist bereits um 18.00 Uhr.

Denkbar schlecht begann die zweite Partie der Halbfinal-Serie am vergangenen Samstag in Lustenau. Schon nach 21 Spielsekunden erzielte Laibach nach schwerem Verteidigungsfehler der Lustenauer das 1:0 aus Sicht der Slowenen. Somit war der gesamte Matchplan über den Haufen geworfen. „Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass man sich gegen Laibach keine Fehler erlauben darf – diese werden umgehend bestraft“, so Kapitän Max Wilfan. Der Kapitän des EHC Lustenau stellt weiter klar: „Natürlich haben wir dieses Spiel klar verloren, doch im Play-Off ist es egal, ob Du 1:0 oder 10:0 verlierst. Es ist ein Sieg – mehr nicht“.

In die gleiche Kerbe schlägt Lustenaus Eigenbauspieler David König: „Wir wollen die Saison noch nicht beenden und somit müssen wir in Laibach gewinnen. Wir haben das Zeug dazu, die Slowenen unter Druck zu setzen. Wichtig dabei ist eine solide Abwehrleistung und dass wir im Sturm die uns bietenden Möglichkeiten verwerten. Die ersten Minuten des Spieles werden entscheiden, ob wir in Laibach bestehen können und den Auswärtssieg, den uns kaum jemand zutraut, umsetzen zu können. Die Mannschaft ist on fire und ich glaube an unser Team“, so David König. Spielbeginn im Tivoli Hala ist am Dienstag bereits um 18.00 Uhr.