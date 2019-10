Nur echtes Brot ist ein gutes Brot

Themenführung Brotzeit gewährte Einblicke in Feldkirchs Bäckerhandwerk gestern und heute

Im Mittelalter gab es in Feldkirch noch spezialisierte Brot-, Brezel- und Fastenbäcker. Seit 1474 sind in der Montfortstadt Bäckereizünfte belegt. Am Mühletor befand sich am heutigen Mühletorkraftwerk die ehemalige Stadtmühle, wo einst Dirnen ihrem Gewerbe nachgegangen sein sollen. Mit Abbruch der Stadtmühle fand dieses Treiben ein Ende. Heute ist die noch aktive Vorarlberg Mühle in der Reichsstraße beheimatet.