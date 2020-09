Herbstmesse in Dornbirn: Besucherbilanz erwartet

Vor eineinhalb Wochen schloss die Dornbirner Herbstmesse nach fünf Tagen ihre Tore - nun wird Bilanz gezogen.

Wochenlang wurde über die Durchführung der Dornbirner Herbstmesse diskutiert. Der erneute Anstieg der Corona-Zahlen und die Absage zahlreicher anderer Veranstaltungen in Vorarlberg sorgten für einige fragende Gesichter, doch die Messe hielt an der Durchführung fest. Ein neues Einlasssystem, Maskenpflicht und ein detailliertes Hygienekonzept machten die Durchführung möglich. Der große Erfolg blieb allerdings aus, berichtet der ORF Vorarlberg.

Weniger als 5.000 Eintrittskarten verkauft?

In einer Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung wurde am Montag Bilanz gezogen. Laut einem ORF-Insider fiel diese enttäuschend aus. Während für das neue Zutrittssystem rund 180.000 Euro von Land und Stadt bezahlt wurden, habe man nur etwa ein Zehntel davon mit Eintrittsgeldern eingenommen. Umgerechnet bedeutet das, dass weniger als 5.000 Personen eine Karte für die Dornbirner Herbstmesse erstanden haben. Es wurden aber auch wieder einige gratis Eintritte vergeben, was die Besucherzahl doch nach oben treiben könnte.