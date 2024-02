Nur 49ers können Super-Bowl-Doppelpack der Chiefs vereiteln

In der National Football League (NFL) geht in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr) zum 58. Mal die Super Bowl über die Bühne.

Den glamourösen Saison-Showdown in Las Vegas bestreiten mit Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers zwei Traditionsclubs. Für die Chiefs um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes geht es um den vierten Titel, den dritten in den jüngsten fünf Saisonen. Die 49ers wollen dagegen endlich das halbe Dutzend vollmachen.

Rechnung begleichen

Jüngster Quarterback mit vier Super-Bowl-Starts

Mit Ausnahme von Cornerback Sneed war dieser Kern auch vor vier Jahren schon dabei und bildet das Tragwerk des Erfolgs in Kansas City, der mittlerweile Dynastie-ähnliche Ausmaße wie davor bei den New England Patriots unter Tom Brady annimmt. Mahomes ist mit nur 28 Jahren der jüngste Quarterback mit vier Super-Bowl-Starts. Im Falle eines Sieges zeichnete er für drei Super-Bowl-Siege verantwortlich, was bisher nur vier Quarterbacks geschafft haben. "Es ist wirklich etwas Besonderes, so weit mit diesen Jungs zu kommen. Aber ich habe ihnen gesagt, die Aufgabe ist noch nicht erledigt. Unser Job ist es jetzt, diesen Ring zu bekommen", sagte der Chiefs-Quarterback.