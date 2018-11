Nur 0:0 gegen Bosnien - Gruppensieg außer Reichweite

Mit dem 0:0 im Heimspiel gegen Bosnien hat Österreich bereits vor dem abschließenden Spiel in Nordirland keine Chance mehr auf den Gruppensieg in der Nations League.

Für das Österreichische Nationalteam ging es im Heimspiel gegen Bosnien darum, mit einem Sieg die Chance auf den Gruppensieg in der Nations League aufrecht zu erhalten. Teamchef Franco Foda schickte dabei folgende Elf auf das Spielfeld: Lindner – Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba – Baumgartlinger, Zulj – Lazaro, Schöpf, Kainz – Arnautovic.

Gegen aggressiv auftretende Gäste taten sich die Österreicher von Beginn weg schwer. Bereits in der sechsten Minute hatten die Hausherren bei einem Sunjic-Kopfball, der nur knapp am Tor vorbei ging, Glück. Auch in weiterer Folge hatte die österreichische Defensive immer wieder Probleme, vor allem mit Bosniens Stürmer-Star Dzeko. Auch offensiv konnten Arnautovic und Co. praktisch über die gesamte erste Halbzeit keine wirklichen Chancen herausspielen. Nachdem auch die Standard-Situationen zu ungenau ausgespielt wurden, ging es mit einem etwas schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Chancen auf beiden Seiten In der Pause brachte Foda Jungstar Xaver Schlager für den in der ersten Halbzeit enttäuschenden Kainz. Und der Salzburger brachte gleich mehr Schwung in die Offensive: Hinteregger und Arnautovic verpassten bei einer Doppelchance die Führung, auch weil Schiedsrichter Dallas ein Handspiel von Sunjic übersah und den Österreichern einen möglichen Elfmeter verwehrte.

Auf der anderen Seite kamen auch die Bosnier immer wieder zu guten Möglichkeiten, scheiterten aber immer wieder am starken Lindner oder verpassten das Tor knapp. Da die Österreicher unbedingt einen Sieg benötigten, brachte Foda mit Gregoritsch in der 68. Minute und Janko in der 79. Minute zwei weitere Offensiv-Kräfte. Doch auch diese Wechsel brachten nicht den erhofften Erfolg. Arnautovic vergab in der Nachspielzeit die letzte Chance und so reichte es am Ende nur zu einem 0:0.