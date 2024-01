Nun steht der Weihnachtsbaum bei den Elefanten

Im Tiergarten Schönbrunn wurde der traditionelle Schönbrunner Christbaum den Elefanten übergeben. Die 18 Meter hohe Fichte aus dem Salzkammergut sorgt nun für abwechslungsreiche Beschäftigung der Tiere.

Am heutigen Vormittag, dem 11. Jänner 2024, um 9.30 Uhr, erlebten die Elefanten im Tiergarten Schönbrunn einen besonderen Moment. Der 30. Christbaum des Kultur- & Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, eine ehemals 18 Meter hohe Fichte aus dem Salzkammergut, wurde an sie übergeben. Bereitgestellt von den österreichischen Bundesforsten (ÖBf), markiert dieser Baum eine fortgeführte Tradition.

Vorbereitung und Ankunft

Um 8.00 Uhr begannen die Fachmänner des Forstbetriebes der Stadt Wien mit dem Fällen des Baumes am Ehrenhof. Nach sechs Wochen, in denen er unzählige Besucher in Weihnachtsstimmung versetzte, wurde er in kleinere Teile zerlegt und per LKW in den Tiergarten transportiert.