Nun als Sängerin auf der großen Bühne erfolgreich unterwegs

Ex-Miss Vorarlberg und Model Daria Schuricht hat ein neuer Meilenstein geschafft

FELDKIRCH. Als die sympathische Feldkircherin Daria Schuricht (21) am 29. April 2018 von einer Fachjury zur schönsten Frau Vorarlbergs gewählt wurde, ging der kometenhafte Aufstieg der Oberländerin erst so richtig los. Knapp zweieinhalb Jahre später erfüllte sich für die bildhübsche Feldkircherin ein zweiter Kindheitstraum. Als Sängerin tritt sie nun zusammen mit der fünfköpfigen professionellen Party-Band Namens „Pastis“ bei familiären und gesellschaftlichen Anlässen in Vorarlberg, aber auch im benachbarten Ausland auf. „Es hat von Anfang an alles gepasst. Es ist ein weiterer Meilenstein in meiner steilen Karriere. Ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Einfach großartig, was ich alles schon erreicht habe. Das ist der nächste riesengroße Schritt in meiner Laufbahn in der Musikszene“, sagt die überglückliche Sängerin und Ex-Miss Vorarlberg 2018, Daria Schuricht aus Feldkirch. Sängerin Nina Fleisch ist von der Party-Band „Pastis“ vor geraumer Zeit ausgestiegen und will sich neu orientieren. Sie war es aber auch, die Daria den Berufsmusikern Brendan Adams, Attila Buri, Bernd Konzett und Stefan Greussing empfohlen hat. Die Messlatte in der neuen Herausforderung für Daria ist aber sehr groß, gilt es doch wennmöglich neue Lieder mit der Profi-Band dem Publikum zu präsentieren. Vor allem bei Feiern von Familien oder von großen Firmen oder diversen Anlässen tritt „Pastis“ mit Daria auf. Für die Feldkircherin ist aber auch eines klar, dass sie trotz vermehrten Auftritten die Musik weiter als Hobby ausüben wird. Bei der Feldkircher Kultband „Zitternden Lippen“ bleibt die junge Frau auch für die musikalische Stimme zuständig. Die musikalische Ausbildung am Landeskonservatorium Feldkirch war für sie sehr wertvoll. Seit 1. September hat Daria Schuricht mit einer zweijährigen Lehre als Bürokauffrau in Rankweil gestartet. Die schulische Matura konnte die Sängerin schon in früheren Jahren erfolgreich abschließen. Private Fotoshootings und diverse Auftritte bei Modeschauen stehen für die ehemalige schönste Frau Vorarlbergs oft auf dem Programm. Sie tanzt sozusagen auf zwei Hochzeiten und der Höhepunkt wird wohl erst in einigen Jahren erreicht. Die große Bühne ist von Daria Schuricht das große Zuhause.VN-TK