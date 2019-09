Nullnummer für den SC Admira

SC Admira Dornbirn verliert gegen den Tabellenletzten SC Göfis.

Dornbirn. Eine rabenschwarze Woche liegt hinter dem SC Admira Dornbirn. Nach der Niederlage im Nachtragsspiel gegen den FC Lustenau (1:3) am Dienstag, hießen die Dornbirner am Samstag den Tabellenletzten SC Göfis auf der Sportanlage im Rohrbach willkommen – und erwiesen sich als äußerst „großzügige“ Gastgeber. Eine überraschende 1:5 Klatsche kassierte die Klocker-Elf und ließ völlig ratlose Fans zurück. Damit verpassten die Admiraner in der Vorarlbergliga den Anschluss nach oben und rangieren aktuell auf dem 7. Tabellenplatz.