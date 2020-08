Nüziders: Pkw-Lenkerin übersieht beim Linksabbiegen einen Lastwagen

A14/L190: Unfall zwischen Pkw und Lkw mit schwerem Sachschaden.

Am Donnerstag kam es an der Kreuzung, Abfahrt A14/FahrtrichtungTirol mit der L 190/Tschalenga, zu einem Verkehrsunfall mit schwerem Sachschaden. Eine Lenkerin übersah beim Linksabbiegen in Fahrtrichtung Bludenz mit ihrem Pkw einen auf der Vorrangstraße aus Richtung Kreisverkehr /Bundesstraße Nüziders kommenden Lkw. Der Lenker des Lkw versuchte noch mittels Vollbremsung und Ablenken des Lkw den Unfall zu verhindern - was aber nicht mehr gelang.