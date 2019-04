Nützliche Tipps für Besitzer von Listenhunden

Eine Hunde-Trainerin gibt Tipps.

Worauf es ankommt:

Was kann ich tun, wenn mein Hund bei der Begegnung mit anderen Hunden oder auch Menschen bellt bzw. aufgeregt oder gar aggressiv reagiert? “Ich muss meinem Hund nicht jede Begegnung zumuten. Ich kann z.B. rechtzeitig die Straßenseite wechseln, wenn ich sehe, dass ein anderer Hund entgegenkommt”, erklärt Ursula Aigner. Wichtig dabei ist, ruhig und gelassen rechtzeitig auszuweichen, den Hund zu loben und zu belohnen. Das funktioniert übrigens auch bei ganz klassischen Konfliktsituationen wie beim Aufeinandertreffen von Hunden mit Radfahrern, Joggern etc. wunderbar: Hunde merken, dass ihr Mensch gemeinsam mit ihnen überfordernden Situationen aus dem Weg geht und ihnen damit Sicherheit vermittelt. So lernen sie, den Entscheidungen ihrer Besitzer zu vertrauen. Damit sinkt mit der Zeit der Stress in solchen Begegnungen – für Hund und Mensch.

Wenn zwei Hunde oder Menschen zu nahe beieinander sind, könnte das aus Sicht des Hundes in einen Konflikt münden. Um dies zu vermeiden, versuchen manche Hunde, zu “splitten”, sich also zwischen Hunde oder Menschen zu stellen. Man kennt das von Umarmungen von Menschen, bei denen Hunde dazwischen springen: Das wird von uns dann oft als “Eifersucht” oder gar “Dominanz” fehlinterpretiert. In Wahrheit versuchen sie spontan, einen vermeintlichen Konflikt zu lösen. Wichtig für das Training ist: Ich kann das Splitten auch als Hundehalter gut nutzen. “Wenn ich eine potenzielle Stresssituation für meinen Hund sehe, kann ich meinen Hund so herausführen, dass ich letztendlich helfend dazwischen stehe”, erklärt Ursula Aigner. “Damit trage ich zur Lösung schon viel bei, und der Hund fühlt sich nicht mehr so verantwortlich.” Anwendbar ist dies in ganz vielen Alltagssituationen, beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln: Indem sich ein Halter in ein ruhiges Eck zwischen den Hund und den Rest der Passagiere stellen, kann er die Situation für das Tier angenehmer machen.