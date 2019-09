NR-Wahl 2019: Grüne bejubeln "historischen Abend"

Die Grünen fahren ihr bestes Ergebnis der Geschichte ein.

Mit tosendem Jubel haben die Grünen in ihrem Wahlzentrum im zum Bersten vollen Wiener Metropol am Sonntagnachmittag die Hochrechnung zur Nationalratswahl aufgenommen. Die erwarteten rund 14 Prozent Stimmanteil der Grünen laut SORA, aber auch die prognostizierten Verluste für die FPÖ, sorgten für Hochstimmung. Sie sind das beste NR-Wahl-Ergebnis in der Geschichte der Grünen.

"Es ist ein historischer Abend für die österreichischen Grünen", kommentierte Wahlkampfleiter Thimo Fiesel gegenüber Journalisten die Hochrechnung: "Das ist das größte politische Comeback der Zweiten Republik." Man werde nun ausgiebig feiern, alles weitere werde sich in dem kommenden Wochen erst zeigen.

Sehr nah gerückt sind umgekehrt die Grünen den Blauen: Sie werden laut den Hochrechnern nur mehr zwei bis drei Prozentpunkte schwächer sein als die FPÖ. 2006 - als die FPÖ in der ersten schwarz-blauen Phase ein Desaster erlebte - waren die Grünen schon einmal (um 0,01 Prozentpunkte) stärker als die FPÖ.

2017 waren die Grünen mit 3,8 Prozent noch aus dem Parlament geflogen.

Erste Rekord-Zahlen aus Wien

Die Grünen dürften auch in der Bundeshauptstadt Wien ein Rekordergebnis einfahren und auf rund 20 Prozent kommen. Das bisher beste Ergebnis erzielten sie 2006 mit 17,4 Prozent. Die SPÖ verliert auch in der Bundeshauptstadt massiv und rutscht ersten Prognosen zufolge auf unter 30 Prozent ab (bei der NR-Wahl hatten sie in Wien 34,5 Prozent).

Wollen die Grünen nun Regierungsverantwortung tragen?

Bezüglich möglicher Koalition gab sich Fiesel zurückhaltend. In erster Linie sei nun die ÖVP unter Sebastian Kurz am Zug. An den inhaltlichen Differenzen mit den Grünen habe sich da nichts geändert, erinnerte er.

