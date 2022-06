Nova Rock: Regen verursacht Kosten in Millionenhöhe

Starkregen hatte dem Nova Rock-Festival, konkret dem Boden auf dem Gelände, zugesetzt, am Ende des ersten Tages herrschte dann aber doch Begeisterung.

Die Organisation und die Besuchern kosteten die witterungsbedingten Umstände nicht nur einiges an Nerven.

Das Publikum musste wegen des verspäteten Beginns auf einige Bands verzichten, weil der komplett durchweichte Untergrund erst wieder festivaltauglich gemacht wurde. Die Mehrkosten für Material und Personal gehen für die Veranstalter "in die Millionen", so Intendant Ewald Tatar. Er zeigte Verständnis für den Unmut angesichts der Staus bei der Zufahrt, weil einige Parkflächen nicht befahrbar waren, betonte aber auch: "Acht von zehn Festivals hätten abgesagt."

Muse rockten die Bühne

Zumindest für die Fans von Muse hat sich die Geduld jedenfalls gelohnt: Die britische Formation, deren neues Album "Will of the People" im Sommer erscheint, ließ sich nicht lumpen und powerte durch ein starkes Set. Neben Klassikern wie "Hysteria" präsentierten die Briten auch Auszüge aus ihrem kommenden Album. Die Fans flippten förmlich aus.