"NoVa-Erhöhung ist unsoziale Angelegenheit"

Die ab 1. Juli geltende Neuregelung der NoVA sorgt weiter für Unmut. Dazu war Christoph Gerster am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE".

"Bitteres Erwachen"

Dazu nahm Christoph Gerster, geschäftsführender Gesellschafter eines der größten Autohäuser in Vorarlberg, im "Vorarlberg LIVE"-Studio Stellung. Die Erhöhung der NoVA sei ein Finanzierungsinstrument, um den Wechsel von Verbrennern zu Elektrofahrzeugen zu beschleunigen, allerdings, so Gerster, sei das „eine recht unsoziale Angelegenheit“, denn viele der Käufer können sich ein Elektroauto gar nicht leisten. Da helfe es auch nichts, im Ausland ein günstiges Fahrzeug zu kaufen, denn die Abgabe fällt bei Zulassung an, also auch für importierte Kfz. „Das führt oft zu einem bitteren Erwachen.“ Auch der Fuhrpark von Firmen werde durch Umstellung bzw. NoVA teurer, „und das kann ein Unternehmer nicht schlucken“, das falle schlussendlich auf die Konsumenten zurück.