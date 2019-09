Notwendige Kanalsanierungen in Altach

Dieser Tage werden sanierungsbedürftige Kanalrohre in Altach saniert.

Die durchgeführte Inspektion hat dabei ergeben, dass vor allem die Schmutzwasserkanäle in der Bahnstraße bauliche Mängel aufweisen und somit sanierungsbedürftig sind. Ende der Woche sollen diese Arbeiten durchgeführt werden, wobei dies in einer grabungslosen Sanierungstechnik erfolgen wird. Dabei wird ein harzgetränkter „Schlauch“ in den bestehenden Kanal eingezogen und anschließend ausgehärtet – dadurch entsteht ein neues „Rohr im Rohr“, das wieder einen reibungslosen Kanalbetrieb ermöglicht. Somt entstehen keine gröberen Verschmutzungen und keine zu großen Verkehrsbehinderungen während der Sanierungsphase. Die Arbeiten in der Bahnstraße sollen dabei bis Ende der ersten Septeberwoche abgeschlossen sein. MIMA