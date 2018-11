Notverbund mit Nachbargemeinden

Die Wasserversorgung von Mellau wird durch eine öffentliche, gemeinnützige und auf Gegenseitigkeit beruhende Genossenschaft gewährleistet.

Die Wassergenossenschaft Mellau ist die drittgrößte Genossenschaft in Vorarlberg und versorgt die Bevölkerung von Mellau, Hinterreuthe und Teilen von Hirschau mit Trink- und Löschwasser. Für eine ausreichende Versorgung der etwa 500 Mitglieder bedarf es einer mittleren Tagesmenge von circa 300 m3 Wasser. Dieser Bedarf kann in den Tourismussaisonen auch auf etwa 600 m3 pro Tag steigen. Das Mellauer Trinkwasser wird einerseits aus Quellen vom Gebiet der Alpen Wildgunten – Vordersuttis und andererseits aus einem Grundwasservorkommen im Bereich Hinterreuthe gewonnen. Nebenbei wird mit einem Trinkwasserkleinkraftwerk der Strombedarf von etwa 30 Haushaushalten erzeugt.

Auch in Mellau war das heurige Dauerhoch mit hochsommerlichen Temperaturen eine echte Herausforderung, denn fehlende Niederschläge führten zu Trockenheit mit all ihren Folgen. Heuer gab es bisher deutlich weniger Niederschläge als im langjährigen Schnitt. Während die Verantwortlichen in einigen Gemeinden ordentlich ins Schwitzen kamen, gab es in Mellau, infolge der heurigen Trockenheit, glücklicherweise noch keine Versorgungsengpässe. Obwohl die Quellschüttungen ernsthaft zurückgegangen sind, konnten die Versorgungsspitzen über unser Grundwasservorkommen abgedeckt werden. Ohne Zweifel ist diese Versorgungssicherheit das Ergebnis weitsichtiger Planung der Genossenschaftsfunktionäre und deren Vorgänger. In den vergangen zehn Jahren wurden enorme Sanierungsmaßnahmen und Verbesserung an allen Anlagenteilen vorgenommen, damit diese auch dem heutigen Stand der Technik entsprechen.