Notschlafstelle Dornbirn: Ein Anker in stürmischen Zeiten

Jugendliche aus allen Schichten finden seit rund zwei Jahren in der Messestadt eine Zuflucht, die keine unangenehmen Fragen stellt. W&W hat sich vor Ort ein Bild gemacht.

Dass gerade in Zeiten wie diesen der Druck auf sämtliche soziale Schichten steigt, zeigt sich auch an der Zahl an Übernachtungen in der Dornbirner Jugendnotschlafstelle Anker. Und wie wichtig die Einrichtung in der Sankt-Martin-Straße 3 geworden ist: Denn das siebenköpfige Team rund um Leiterin Tatjana Tschabrun leistet jeden Tag Übermenschliches, um den hilfsbedürftigen Jugendlichen ein Dach über dem Kopf, eine warme Mahlzeit oder Duschmöglichkeiten zu bieten.