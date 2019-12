Notlandung am Flughafen Friedrichshafen

Technische Probleme in Friedrichshafen: Ein Flugzeug musste kurz nach dem Start am Flughafen notlanden.

Ersten Gerüchten zufolge kam es am Flughafen Friedrichshafen am Mittwochabend zu einem Flugzeugabsturz. Diese Meldung wurde aber kurze Zeit später berichtigt. In Wahrheit musste eine klienere Maschine gegen 21.27 Uhr am Bodensee-Airport notlanden.