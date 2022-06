Notfallplan Gas, Silver Society und Motocross

Landesrat Daniel Zadra, Zukunftsforscher Harry Gatterer und MCCM Präsident Michael Zimmermann in "Vorarlberg LIVE".

Kohlekraftwerke werden reaktiviert und auch über Atomstrom wird wieder diskutiert. Laut Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) eine schmerzende Notwendigkeit, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sollte Russland den Gashahn ganz zudrehen. Die alternativen Energien werden immer wichtiger und damit auch die Forderung Windräder in Vorarlberg aufzubauen. Über Notfallpläne und den Fall der Fälle spricht Pascal Pletsch heute in "Vorarlberg LIVE" mit Landesrat Daniel Zadra (Grüne).

Das von Harry Gatterer gegründete Zukunftsinstitut in Wien beschäftigt sich mit Fragen, wie der Ukraine-Krieg ausgehen könnte, wie die Menschen in Zukunft essen und konsumieren, wie die Baubranche der Zukunft aussieht oder wie Krankenhäuser genutzt werden können. Zukunftsforscher erkennen, benennen und beschreiben die Zukunft, um die bestmögliche Grundlage für gute Entscheidungen zu liefern. In "Vorarlberg LIVE" redet Harry Gatterer heute über den Megatrend Silver Society. Gemeint sind die Älteren. Denn Ältere Menschen stehen für Achtsamkeit und Lebensqualität, tragen zur Entschleunigung in vielen Lebensbereichen bei und sind wichtige Lehrer. Mehr zum Megatrend Silver Society heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".