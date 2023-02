Notfallhilfe für Erdbebenopfer der Türkei und Syrien

Die Stadt Bludenz nimmt Anteilnahme am schweren Schicksal der Bevölkerung und leistet finanzielle Soforthilfe an Hilfsorganisationen.

Mehrere Beben haben in der Nacht zum Montag in der türkisch-syrischen Grenzregion ganze Straßenzüge in Trümmer gelegt. In den Häusern klaffen große Löcher, wo eben noch die Wohn- und Schlafzimmer der Familien waren. Die türkische Hilfsorganisation Roter Halbmond hat direkt nach der Naturkatastrophe Teams mobilisiert, um entsprechende Sofortmaßnahmen zu leisten. Unterstützt wird sie mittlerweile vom österreichischen Rote Kreuz.

Um die notwendige humanitäre Hilfe in der Region leisten zu können, bauchen beide Organisationen nun dringend finanzielle Unterstützung. „In Notsituationen zu helfen zeichnet eine solidarische Gesellschaft, wie wir sie in Vorarlberg leben, aus. Wer schnell hilft, hilft doppelt. Aus diesem Grund hat die Stadt Bludenz umgehend eine Spende an die Rettungsorganisationen vor Ort veranlasst,“ verkündet Bürgermeister Simon Tschann am Dienstag Vormittag und fügt an: „Mein Mitgefühl richtet sich an die türkische und syrische Bevölkerung sowie an alle Bludenzer*innen, die um Angehörige in diesen Regionen fürchten.“