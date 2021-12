Not hat viele Gesichter: Spendenaktion "Rankler für Rankler"

Der Not direkt vor der Haustüre rasch und unkompliziert zu begegnen – das ist das Ziel des neuen Konzepts „Rankler für Rankler“, welches bisher als Rankweil Ortshilfswerk bekannt war.

Kein Verwaltungsaufwand

„Wer an ,Rankler für Rankler‘ spendet, kann sich darauf verlassen, dass das Geld schnell, unbürokratisch und anonym an die richtigen Stellen gelangt und in Rankweil bleibt“, erklärt Tanja Schroller vom Bürgerservice Rankweil. „Es entsteht kein Verwaltungsaufwand und die Spenden kommen vollständig bedürftigen Menschen in der Gemeinde zugute“, ergänzt sie und fasst die Vision hinter „Rankler für Rankler“ zusammen: „Alle sollen ein gutes Leben führen und am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.”