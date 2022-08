Nostalgiefahrt begeisterte Jung und Alt gleichermaßen

In diesem Jahr feiert die Eisenbahn ihr 150-Jahr-Jubiläum in Vorarlberg. Diese besonderen Feierlichkeiten waren für den Verein „Pro Bahn Vorarlberg“ Grund genug einen wesentlichen Teil des Nostalgieprogramms in Zusammenarbeit mit den Eisenbahnfreunden Lienz zu realisieren.

So startete am 13. August 2022 der Sonderzug mit der roten Lokomotive 1020.18 (Baujahr 1940) und vier Schlieren-Reisezugwagen in Bregenz mit dem Ziel Langen am Arlberg. Dort angekommen, bot sich die Möglichkeit, mit einem Sonderbus das ÖBB Kraftwerk Spullersee in Wald am Arlberg zu besuchen und zu besichtigen. Mit Werkleiter Stefan Pecina konnten aufgrund der hohen Nachfragen gleich mehrere interessante Führungen abgehalten werden. Zusätzlich öffnete auch das Klostertal Museum, ebenfalls in Wald, seine Pforten, wo Christoph Thöny die Besucher mit der Geschichte der Eisenbahn im Klostertal erwartete. Markus Rabanser, Obmann des Vereins Pro Bahn Vorarlberg, freute sich über das große Interesse an der Nostalgiefahrt nach Langen am Arlberg. Auch zahlreiche Eisenbahnfans warteten an den bekannten Fotostellen entlang der Arlbergstrecke, um das perfekte Foto dieses historischen Sonderzugs zu knipsen