Nostalgic Clubbing

Mit Hip Hop Beats in die Weihnachtsferien.

Hohenems. Am kommenden Samstag heißt es im Palast Hohenems wieder: „It´s time for Nostalgic“. Hinter Nostalgic stehen drei junge Newcomer in der Eventszene (Raffaello Cappello, Mert Ravci, und Florin De Luca), die mit ihrem Start-Up in Sachen „Event“ das Vorarlberger Nachtleben aufmischen möchten. So sollen dem Publikum künftig außergewöhnliche Eventerlebnisse geboten werden mit noch nie da gewesenen Locations, Shows, Acts und namhaften DJ´s. Die Auftaktveranstaltung im Herbst war bereits ein voller Erfolg und legte den Grundstein für das Wanderevent Nostalgic.