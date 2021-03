WM-Titelträume jäh geplatzt - Granerud ist coronapositiv

Überflieger Halvor Egner Granerud ist bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Darüber sei das Team Mittwochfrüh informiert worden, teilte der norwegische Skiverband mit. "Ich bin ziemlich traurig, fühle mich aber völlig okay mit leichteren Symptomen", wurde der 24-Jährige in einer Verbandsmitteilung zitiert. Die WM im Allgäu ist damit für den Weltcup-Dominator dieser Saison wohl vorbei.

"Weltmeisterschaft ist vorbei"

Er habe das Gefühl, alles dafür getan zu haben, eine Corona-Infektion zu vermeiden - und trotzdem sei eine solche Ansteckung möglich. "Das bedeutet offensichtlich, dass die Weltmeisterschaft für mich vorbei ist, und das ist eine Schande. Aber so ist das Leben manchmal." Am wichtigsten sei nun, wieder vollständig gesund zu werden.

Überflieger der Saison

Springen von der Großschanze

Der Großschanzen-WM-Bewerb am Freitag (17.00 Uhr) - die Qualifikation wird schon am Donnerstag ausgetragen - geht nun ohne ihn über die Bühne. Das Norge-Team geht geschwächt in den Mannschaftsbewerb am Samstag.