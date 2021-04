Normalität für einige Zeit mit viel Freude verbunden

Fünfzig von siebzig schwer beeinträchtige Kinder und Jugendliche vom Schulheim Mäder haben an der 1. Ball-Challenge mit Begeisterung teilgenommen

MÄDER. Besonders bei diversen Sportveranstaltungen im ganzen Land Vorarlberg sind die Kinder, Schüler und Jugendlichen vom Schulheim Mäder immer wieder anzutreffen. Bei der ersten Ball-Challenge, welche vom Schulsportreferat in der Bildungsdirektion für Vorarlberg in Kooperation mit dem Allgemeinen Sportverband Vorarlberg aufgrund der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurde, waren fünfzig der siebzig jungen Menschen mit schwerer körperlicher und geistiger Beeinträchtigung vom Schulheim Mäder mit einer ganz speziellen Motivation und Begeisterung mit dabei. Die Kids, Schüler und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren präsentierten sich bärenstark. „Wir nehmen sehr gerne bei Sport-Veranstaltungen daran teil und für die besonderen Menschen wird ein Teil der Normalität für einige Stunden und Tage Wirklichkeit. Es ist für das Schulheim von enormer Bedeutung hier vertreten sein zu dürfen. Die Menschen haben ganz tolle Stärken auch wenn es nicht um Höchstleistungen geht. Wir wollen uns in der Öffentlichkeit nicht verstecken und so gut wie möglich auch mit normalen Menschen zeigen“, sagt Schulheim Mäder Geschäftsführer Arnt Buchwald. In den letzten Tagen und Wochen haben die fünfzig Teilnehmer vom Schulheim Mäder spezielle Trainingseinheiten für diese grandiose Idee einer Ball-Challenge absolviert. Je nach Kind wurden verschiedene Übungen mit Hilfsmittel adaptiert um bestmöglich den Startern die Chance zu geben alles zu bewerkstelligen. Einzigartig mit viel Bravour, Faszination und Begeisterung darf man das Unternehmen Ball-Challenge als mehr als gelungen bezeichnen. Die Lehrpersonen und Pflegehelfer vom Schulheim Mäder haben durch ihre Kreativität einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet um eine Teilnahme für die Kinder zu ermöglichen. Die fünfzig Starter von der Ball-Challenge erhielten für die außergewöhnlich starken Leistungen Geschenke und Warenpreise überreicht. Christoph Neyer und Conny Berchtold von Landesschulsportreferat Vorarlberg sowie HC Hard Geschäftsführer Markus Köberle plus Pressechefin Nina Amann zollten den Teilnehmern sehr großen Respekt und Anerkennung und bereiteten den Kids mit ihren Geschenken sehr viel Freude. Das Schulheim Mäder hat bei der Lauf-Challenge unter dem Motto Vorarlberg bewegt im Mai und der Challenge „Jonglieren“ ihre Nennung zur Teilnahme bereits kundgetan.VN-TK