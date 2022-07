Nord Stream 1-Wartung beginnt heute - Weniger Gas erwartet

Am heutigen Montag beginnt die lange angekündigte Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 durch Russland.

Diese dauert bis 21. Juli, ob dann wieder Gas fließt, ist laut Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ungewiss, da Russlands Präsident Wladimir Putin unberechenbar sei. Während der Wartungsarbeiten werde auf jeden Fall weniger Gas fließen, so die Ministerin am Sonntag in einer Aussendung.