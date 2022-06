Norbert Schwendinger und sein neuer "Tatort Vorarlberg"

Ex-Morddezanatsleiter Norbert Schwendinger sprach in "Vorarlberg LIVE" über sein neues Buch.

Er wurde vom ehemaligen Leiter des Vorarlberger Morddezernates zum Autor und mit seinem Erstlingswerk „Tatort Vorarlberg“ einem breiten Leserpublikum bekannt: Der Dornbirner Norbert Schwendinger (63) war am Dienstag bei „Vorarlberg LIVE“ zu Gast und sprach über sein neues Buch „Tatort Vorarlberg 2“, das am 20. Juni dieses Jahres erscheinen wird.

Auf die Frage, welche diese Fälle am eindrücklichsten in seiner Erinnerung haften bleiben, nannte der Autor den Mord an dem dreijährigen Cain. „Wenn man als Polizist auch noch so abgebrüht ist, wenn Kinder bis zum Tod so misshandelt werden, ist das schon eine schwerwiegende Sache, die einen berührt.“