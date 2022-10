Norbert Hofer: Gemeinderat statt Präsident

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) zieht nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Burgenland in seinem Heimatort Pinkafeld (Bezirk Oberwart) in den Gemeinderat ein.

Via Twitter verkündete der Ex-FPÖ-Chef und ehemalige Bundespräsidentschaftskandidat, dass ihn die Vorzugsstimmen vom letzten Listenplatz auf den ersten gebracht hätten. Er will das Mandat annehmen.

"Viel Engagement"

"Ich werde das Mandat trotz meiner bundespolitischen Verpflichtungen mit viel Engagement ausüben, so wie ich es schon vor Jahren an meinem alten Wohnsitz in Eisenstadt getan hatte", schrieb Hofer auf seiner Facebook-Seite. Die FPÖ hat bei den Gemeinderatswahlen in Pinkafeld 8,6 Prozent geholt und damit - trotz eines leichten Minus von einem Prozentpunkt - ihre zwei Mandate verteidigt.