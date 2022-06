Nofler Musikanten spielen groß auf

Klangvolles Konzert ehrt 130-jähriges Bestehen.

Mit der Aufforderung „Ab ufs Fescht“ feierte unser Musikverein im Jahr 2012 sein 120-jähriges Bestehen. Zehn Jahre später ist der Musikverein Feldkirch-Nofels immer noch in Feierlaune und lud vergangenen Samstag zum Open-Air Jubiläumsfeschtle in der Volksschule Nofels ein. Den Einstieg in das Festkonzert übernahm die Jugendmusik unter der Leitung von Mario Wiedemann. „Nach einer längeren Corona-Pause können unsere Jüngsten endlich wieder ihr Können vor Publikum unter Beweis stellen“, führt Wiedemann aus. Anschließend sorgten die Musikanten des Musikverein Feldkirch-Nofels für ein stimmungsvolles und unterhaltendes Festkonzert und einen wunderbaren Unterhaltungsabend. Unter der Leitung von Peter Kuhn wurde den hunderten Besucher die Leidenschaft zur Blasmusik erlebbar gemacht. Für den musikalischen Ausklang sorgte „BlechmaLacht“. „Besonders am Herzen liegt uns die Jugendarbeit, die stets im Mittelpunkt im Vereinsgeschehen einen Platz hat“, führt der Obmann weiter aus.