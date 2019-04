"Nörds" mit Leib und Seele

Anja und Stefan ­Wehinger teilen nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch zur Popkultur. Nun hat das Ehepaar in Bludenz einen kleinen Laden eröffnet – von Nerds für Nerds.

Betritt man das Geschäft in der Bludenzer Fußgängerzone wird gleich klar: Hier sind echte Fans am Werk. Die beiden ehemaligen Mitarbeiter von Up2Games in Koblach haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und wollen nun mit ihrem bunten Geschäft anderen Menschen Freude bereiten. „Wir haben bereits vor zwei Jahren mit dem Gedanken gespielt, einen eigenen Laden aufzumachen – nun haben wir es in die Realität umgesetzt“, verrät Stefan im Gespräch mit WANN & WO und fügt hinzu: „Unser Geschäft ist einzigartig in Vorarlberg. Es macht uns sehr viel Spaß, miteinander zu arbeiten. Wir sind ein sehr gutes Team und können uns hier kreativ austoben.“