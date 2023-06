"Nochfrogt": Was isch euer liabschtes Dialektwort?

Im Vorarlberger Dialekt gibt's viele bsundrige Begriffe und Wörter. VOL.AT hat nachgefragt, welches Wort die Vorarlberger am liebsten haben.

"Was isch euer liabschtes Dialektwort?", diese Frage stellten wir in der Dornbirner Innenstadt.

Lieblingswort gesucht

Ein geeichtes Vorarlbergerisch gibt es gar nicht. In jedem Tal und in teilweise sogar in jeder Gemeinde gibt es eigene Varianten und Wörter. Egal, ob man Wälderisch spricht oder Muntafunerisch: im Ländle-Dialekt gibt's auf jeden Fall viele lässige Begriffe.