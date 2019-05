Noch Restplätze bei SCRA Sommercamps

Bereits zum vierten Mal lädt der Cashpoint SCR Altach zu den Fußballcamps in den Sommerferien.

Während der Sommerferien finden in ganz Vorarlberg Ganztages- und Halbtagescamps statt, wobei für das Fußballcamp in der Cashpoint Arena vom 15. bis 19. Juli nur noch Restplätze vrfügbar sind. Auf die Nachwuchs-Kicker wartet dabei bei allen Camps neben schweißtreibenden Trainingseinheiten mit qualifizierten Trainern und einem Abschlussturnier, auch eine Trainingsbekleidung, Verpflegung, Autogrammstunde und eine Eintrittskarte zu einem Spiel des SCRA. Fußballcamps in den Sommerferien gibt es dabei neben Altach auch in Lauterach, Altenstadt und Bludenz. Infos und Anmeldung dazu im SCRA Office unter 05523 52100 oder fußballschule@scra.at. MIMA