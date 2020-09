Noch rechtzeitig Wahlkarten beantragen

Bludenz. 10.703 Bludenzerinnen und Bludenzer sind am Sonntag, 13. September, bei der Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl wahlberechtigt. Sie werden mit ihrer Stimmabgabe darüber entscheiden, wer in Bludenz Langzeitbürgermeister Mandi Katzenmayer in seinem Amt nachfolgt.

Bei der Gemeindevertretungswahl treten in Bludenz fünf Kandidaten und fünf Gruppierungen an. Erstmals kommen hier zwei Stimmzettel zum Einsatz. Einer für die Bürgermeisterdirektwahl und einer für die Wahl der Stadtvertretung. Um sowohl bei der Bürgermeister Direktwahl, als auch bei der Gemeindevertretungswahl gültig zu wählen, ist es erforderlich beide Stimmzettel korrekt auszufüllen. Die Wählerinnen und Wähler haben dabei die Möglichkeit bei der Gemeindevertretungswahl, bis zu fünf Vorzugsstimmen zu vergeben.