Noch nie war für den HC Hard im Viertelfinale Endstation

HC Alpla Hard muss das Entscheidungsspiel gegen Bärnbach/Köflach zuhause gewinnen um ins Halbfinale einzuziehen

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel HC Hard vs Bärnbach/Köflach

Im alles entscheidenden dritten Spiel der Best-of-three Serie im spusu LIGA Viertelfinale empfängt der ALPLA HC Hard die HSG Remus Bärnbach/Köflach am Montagabend zu Hause in der Sporthalle am See mit Anwurf um 18.30 Uhr. Für Schmid, Raschle & Co gilt es, eine Serie zu verteidigen, denn seit Einführung des Viertelfinales in der spusu LIGA in der Saison 2013/2014 schafften die Roten Teufel in jeder Saison den Einzug ins Halbfinale und konnten sich jeweils mit 2:0 durchsetzen. Lediglich in der Saison 2018/2019 fiel die Entscheidung im Duell mit Sparkasse Schwaz Handball Tirol erst in einem dritten Spiel. Die Roten Teufel wollen diese Serie am Montagabend mit aller Kraft fortführen und den Einzug ins Halbfinale in der Heimhalle fixieren.