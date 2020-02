Noch keine Rückkehr der VEU Feldkirch in die EBEL

Die VEU Feldkirch wird auch in der kommenden Saison in der Alps Hockey League spielen. Eine Teilnahme an der Erste Bank Eishockey Liga bleibt jedoch unverändert im Fokus.

Seitens der VEU Feldkirch wurde bereits im letzten Frühjahr, als eine vorläufige Nennung für die Erste Bank Eishockey Liga abgegeben wurde, klar festgehalten, dass ein Einstieg nur dann erfolgen wird, wenn sämtliche wirtschaftlichen, sportlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen in angemessener Form vorliegen. In allen drei Bereichen wurden im Laufe des letzten Jahres wesentliche Fortschritte gemacht. Die Organisation wurde mit der Gründung der VEU Feldkirch Event GmbH und der Schaffung neuer Strukturen deutlich verbessert, die wirtschaftliche Basis – nicht zuletzt durch den neu gegründeten Business Booster Club – verbreitert und die Halleninfrastruktur weiter modernisiert.