Noch keine Meisterschaft, aber schon zwei Ausfälle

Große Personalsorgen hat die VEU Feldkirch schon vor der beginnenden Saison in der AHL.

Erster Gegner am Freitag ist mit dem EHC Winterthur aus der Suisse League ein ordentlicher Gradmesser. Bereits das erste Vorbereitungsmatch haben die Feldkircher gegen die Mannschaft aus dem Kanton Zürich bestritten. Das Spiel fand in der Arena in Kreuzlingen am Bodensee statt und endete mit einem knappen Sieg für die Eidgenossen.