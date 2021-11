Noch infektiösere Delta-Plus-Variante auch in Vorarlberg

In Vorarlberg sei derzeit zu 100 Prozent die Delta-Variante im Umlauf, in Zukunft werde zunehmend die Delta-Plus-Variante kommen, die nochmals deutlich infektiöser sei.

Die Kurve der Neuinfektionen gehe, Landeshauptmann Wallner zufolge, steiler nach oben als vergangenen Herbst. Mittlerweile trete in Vorarlberg fast ausschließlich die Delta-Variante bei infizierten Personen auf. In einigen Fällen sei zudem bereits die noch infektiösere Delta-Plus-Variante in Vorarlberg festgestellt worden.