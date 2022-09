Noch bis 5. Oktober für yip.at Business-Förderung einreichen

Bludenz.Bürs. Yip.at ist eine werbefreie digitale Plattform, die Handels-, Gastronomie-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe aus der Nachbarschaft quer durch Österreich für Kund:innen sichtbar macht und auch wirtschaftliche Vorteile bringt.

Die Digitalinitiative yip.at wurde 2020 von Shopping-Center-Betreiber SES ins Leben gerufen, um den stationären Handel in Österreich zu stärken. Gemeinsam unterstützen alle SES-Center die Plattform, darunter auch der ZIMBAPARK in Bludenz/Bürs. Nicht nur Shoppartner der SES-Center, sondern alle Handels-, Gastronomie-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe können sich registrieren.

„Die Idee unseres Betreibers SES, die interessantesten stationär tätigen Unternehmen auf einer Plattform wie yip.at darzustellen, ist für Unternehmer:innen und für Kunden:innen ideal. Uns als Shopping-Center ist es wichtig, gemeinsam mit allen SES-Standorten in Österreich den stationären Handel in dieser Form zu unterstützen und mithilfe eines digitalen Tools als Branche stark zu bleiben. In Zeiten wie diesen geht es um Zusammenhalt und darum, über den Tellerrand zu blicken. Und manchmal ergeben sich mit yip.at auch interessante Kooperationen zwischen Unternehmen“, so ZIMBAPARK Center-Manager Walter Simma.