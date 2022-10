Nobelpreis erklärt, Bregenz befragt und Demenz betroffen

Der "Wisschenschaftserklärer" Dr. Florian Aigner, der Stadtmarketing-Chef von Bregenz Robert Salant und die Projektverantwortliche der "Aktion Demenz" sind am Mittwoch die Gäste bei "Vorarlberg LIVE.

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Der 77-jährige Oberösterreicher wird gemeinsam mit seinen Kollegen für die Experimente mit verschränkten Photonen geehrt. Was es mit der Quantenverschränkung genau auf sich hat, weiß der "Wisschenschaftserklärer" von der Technischen Universität Wien Dr. Florian Aigner am Mittwoch in der Sendung von "Vorarlberg LIVE".