Nix übrig für Verschwendung

Das Projekt Offener Kühlschrank lud zum Workshop gegen Lebensmittelverschwendung.

Dornbirn. Anlässlich des diesjährigen Tages gegen die Lebensmittelverschwendung (29. September) besuchte das Projekt Offener Kühlschrank die MS Markt in Dornbirn. Bei einem Workshop wurde das Thema „Lebensmittel sind kostbar“ in den Mittelpunkt gestellt. In den Genuss eines spannenden und vor allem lecker-kulinarischen Nachmittag kam dabei die 3 b Klasse. Lehrerin Andrea Walther unterrichtet an der Schule das Fach „Ernährung und Haushalt“ und engagiert sich zudem selbst beim Offenen Kühlschrank, der am 3. Oktober bereits seinen vierten Geburtstag feiert.