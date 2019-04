"Nix als Blödsinn", das Beste des Münchner Originals Karl Valentin.

Dialoge und Monologe, amüsante Szenen und Sketche, Lieder und Couplets des Vollblutkomiker - Duos KARL VALENTIN und LIESL KARLSTADT.

„Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut“ – Frei nach diesem Zitat von Karl Valentin erklären die Beiden, warum sie erst jetzt ein langgehegtes Projekt der Studiobühne Schönbrunn über Karl Valentin und Liesl Karlstadt in Angriff genommen haben.

In dieser Valentinade werfen sie einen Blick auf das tragikomische Leben des „bayerischen Nestroy“ und Erfinder des Kabaretts. Sie zeigen eine Auswahl aus seinen Texten, angesiedelt zwischen genialem Blödsinn und hintergründigem Humor!

Hättn S‘ Zeit? Also, gehen S‘ mit!