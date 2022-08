"Niveau, das wir noch nicht gesehen haben"

Agenda Austria-Ökonom über sprudelnde Steuereinnahmen.

Rekordeinnahmen

Zur Ursache für die Rekordeinnahmen führte der Experte zunächst an, dass die reale Gesamtwirtschaft langsam wieder an dem Punkt sei, den sie Ende 2019 vor Corona hatte. Anders als damals sei die Inflation aber ordentlich gestiegen. Sie trage dazu bei, dass die Steuereinnahmen über die realwirtschaftliche Entwicklung noch einmal höher ausfallen.

"Da waren wir im ersten Halbjahr auf einem Niveau, das wir so in der Vergangenheit noch nicht gesehen haben.“ Bei der Umsatzsteuer sei die Inflation sofort beim Einkauf bemerkbar. Was die Entwicklung bei der Lohnsteuer und die kommenden Kollektivverhandlungen angeht, sagt Göttert, dass eine Steigerung alles andere als eine große Überraschung wäre. „Gleichwohl muss man auch immer in Erinnerung behalten, dass die kalte Progression im kommenden Jahr ja abgeschafft werden soll." Somit werde die Steigerung der Lohnsteuer nicht mehr ganz so stark ausfallen wie früher.