Der Bienenzuchtverein Lustenau hat mit Kindern Nisthilfen für Wildbienen gebaut.

Lustenau „Wildbienen bilden im Gegensatz zu den Honigbienen keine Völker und benötigen deshalb Hohlräume in Holz, Stängeln oder Lehm, um darin ihre Brutkammern anzulegen“, erklärte Martin Alfare vom Bienenzuchtverein Lustenau den vielen Kindern, die im Zuge des School-is-out-Programmes zum Kursangebot vom Bienenzuchtverein gekommen sind. In der Volksschule Hasenfeld durften sie im Werkraum ihre eigene Nisthilfe für die Wildbiene bauen, um sie dann bei sich im Garten aufstellen zu können. Mit etwas Glück werden schon bald verschiedenste Insekten sich darin wohlfühlen.

Im Werkraum der Volksschule Hasenfeld wurde fleißig gewerkelt. Es wurde gebohrt, Hölzer gesägt, Bambusse und Schilf zurechtgeschnitten und das eigene Nisthilfe-Häuschen mit Lehm aufgefüllt. „Die Wildbienen mögen das so. Ich habe ein Holz mit Löchern in mein Haus eingebaut, viel Bambus verstaut und eine Schicht Lehm hineingefüllt“, erklärte Linda Gmeiner (9).

„Gerade Wildbienen haben eine Reichweite von lediglich 300 bis 400 Metern. Dort müssen sie genug Nahrung in Form von unterschiedlich blühenden Blumen finden und sollten Nisthilfen anfliegen können“, weiß Martin Alfare. Die Wildbiene ist besonders für die Bestäubung vieler Pflanzen wichtig. „Wir haben circa 380 verschiedene Sorten an Wildbienen bei uns im Land. Jede hat unterschiedliche Vorlieben beim Nisten. Deshalb versuchen wir heute ein breites Angebot für sie zu schaffen“, so der Obmann.